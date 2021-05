Senigallia, la spiaggia di velluto vuole farsi bella: ultimi ritocchi

SENIGALLIA – La stagione turistica si avvicina a grandi passi, anzi sarebbe già iniziata ma ancora la riviera senigalliese non è del tutto pronta ad accogliere vacanzieri e villeggianti. Fervono infatti cantieri, lavori e allestimenti per tirare a lucido le strutture ricettive e turistiche che insistono sui 14 km di litorale della “spiaggia di velluto”.

Da settimane sono iniziati i lavori per la pulizia dell’arenile, per il suo ripascimento e livellamento: i mezzi della ditta che ha vinto l’appalto sono al lavoro per sistemare la spiaggia con la sua sabbia dorata e fine, spostandone parte dal litorale nord (ponente), dove se ne accumula tanta trascinata anche dalle correnti, a quello sud (levante) dove invece manca in alcuni tratti per il fenomeno dell’erosione costiera. Una volta movimentata, la sabbia è stata livellata così da permettere agli operatori balneari di posizionare gli ombrelloni sulle proprie concessioni.

Altro passo importante è quello della pulizia dei tratti di spiaggia libera, solitamente gli ultimi a essere allestiti, in cui sono stati posizionati i cestini per i rifiuti costituendo delle piccole isole ecologiche – una quarantina in totale per quest’anno – per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti. Sistemati, ma le operazioni sono ancora in corso, anche il verde e i marciapiedi. Nel frattempo sono iniziate oggi le installazioni dei gazebo in legno per il rimessaggio delle attrezzature dei bagnanti che non possono essere lasciate sull’arenile dopo il tramonto.

Ultimi ritocchi sulla spiaggia di velluto di Senigallia in vista dell’estate

Uno dei gazebo installati sulla spiaggia libera per il rimessaggio delle attrezzature dei bagnanti

Ancora in azione i mezzi per il rifacimento dell’asfalto sul lungomare Mameli: i lavori che sarebbero dovuti partire nell’autunno scorso e che poi per il cambio di amministrazione sono slittati al nuovo anno, si stanno prolungando più del previsto. Immediata la critica dell’opposizione consiliare: il Pd ha lamentato la tempistica scelta dall’amministrazione che rischia di penalizzare gli esercenti e gli utenti del litorale nord.

Fervono però gli allestimenti anche da parte degli operatori balneari che stanno sistemando le proprie concessioni in modo da essere accoglienti per questi primi weekend di caldo. Gli stabilimenti da giorni brulicano di vario personale per offrire tutti i servizi già dal prossimo fine settimana che si preannuncia affollato. Posizionati ombrelloni, sdraio e lettini, e i giochi per i bambini. Ancora da ultimare alcuni allestimenti dei campi sportivi, soprattutto dopo la possibilità concessa dalla Regione e dal Comune di sfruttare il 20% delle spiagge libere a fianco delle concessioni.

Un’opportunità in più per alcuni imprenditori balneari, non per tutti: questa la critica della minoranza consiliare: sul tema erano intervenuti i consiglieri Pd Romano, Giuliani e Bomprezzi, mentre l’amministrazione aveva sostenuto la bontà del provvedimento tramite l’assessore Canestrari.

Lo stesso sindaco Olivetti, ribadendo la necessità di dialogare con il tessuto imprenditoriale cittadino, si è dichiarato fiducioso che l’offerta turistica così importante predisposta dal pubblico e dai privati sia un buon segnale: «Vedo che tutti gli imprenditori, non solo quelli balneari ma anche quelli del settore della ristorazione e dell’accoglienza stanno scaldando i motori, un’iniezione di ottimismo per la città che si appresta ad accogliere i turisti per l’estate».