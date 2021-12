A Falconara Jumanji Games, oltre 400 giochi in scatola per divertirsi – VIDEO

L'attività ha aperto i battenti un anno fa e adesso è punto di riferimento per gli appassionati dei giochi in scatola. Il titolare Moschini: «C'è un universo di giochi straordinari, neanche te lo aspetti»

FALCONARA MARITTIMA – Jumanji Games è una coloratissima, divertente e stravagante realtà: nasce un anno fa a Falconara Marittima in via Della Tecnica 29, ma il suo vero mondo è online, oltre lo schermo, dove i clienti e i giocatori possono trovare oltre 450 tra giochi classici, party games, giochi gestionali, tattici, giochi di guerra, di carte, cooperativi. Ci sono i giochi per bambini, per adulti, puzzle e carte collezionabili. Il luogo ideale da visitare prima di Natale per trovare il dono giusto da mettere sotto l’albero o acquistare per regalarsi serate gioco in compagnia durante le feste.

«Jumanji nasce dalla mia passione per i giochi da tavolo, nata un po’ per caso quando mi regalarono una versione da collezione del classico Jumanji – spiega il titolare Samuele Moschini – e c’è tutto un universo di giochi straordinari, neanche te lo aspetti. Dai più semplici ai più complessi, per giocare da soli o in comitiva…».

Adesso tocca a noi entrare in questo mondo magico dove gli eroi siamo finalmente solo noi. Chissà se anche Samuele Moschini, pronunciando il nome Jumanji, sarà stato risucchiato idealmente in un videogioco, come nel fantasy film con Dwayne Johnson. E da quelle atmosfere magiche non ne sia più uscito, tanto da trasformare la sua passione per i giochi da tavolo in un lavoro. «Ho capito che c’erano tanti altri appassionati e ho deciso di trasformare questa mia passione in un lavoro, così ho aperto un negozio che è anche un punto di ritrovo per provare e informarsi. Il bello di questi giochi, in un momento in cui siamo tutti catturati dai giochini sui cellulari o dalla Playstation, è proprio la lentezza, la possibilità di staccare dalla tecnologia e di concederci un tempo per noi e per chi gioca con noi. È un momento di relax».

Jumanji Games è uno spazio dove la passione diventa interazione con i clienti/appassionati, tanto che Samuele Moschini sta organizzando delle vere e proprie serate-gioco per far conoscere questa bella realtà e coinvolgere in Jumanji Games.