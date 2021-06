Italian Roller Games: vittorie per Linda Rossi e Alice Sorcionovo nella pista di Senigallia

SENIGALLIA – Ultima giornata all’impianto rotellistico delle Saline per i campionati italiani di pattinaggio corsa iniziati lo scorso 19 giugno a Senigallia. La competizione – inserita all’interno della prima edizione degli Italian Roller Games – ha già visto fioccare numerose medaglie dei ben 38 titoli nazionali in palio.

Numeri da capogiro per la manifestazione di pattinaggio con oltre 700 atleti iscritti e 99 società partecipanti, numeri che non si registravano da anni, segno di una rinnovata attenzione verso questa disciplina e verso il fascino delle gare dopo un anno e mezzo di stop.

Un’edizione degli Italian Roller Games dedicata però a chi non c’è più ma che ha dato tanto per questo sport: la vicesegretaria Laura Morandi, il pluricampione mondiale senigalliese Sergio Rossi, il dirigente savonese Giorgio Pasquini e la “voce” storica del pattinaggio corsa Sergio Scipioni. Proprio alla famiglia di quest’ultimo è stata consegnata dal presidente FISR Sabatino Aracu e il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti hanno consegnato, in una toccante cerimonia, una targa commemorativa per quei 35 anni di corse in cui Scipioni ha raccontato le cronache dei campionati.

Tanti i risultati degni di nota che hanno visto protagonisti anche gli atleti di casa: nella gara dei 10.000 mt senior femminile una superba Linda Rossi (Torollski Center) manda in delirio i senigalliesi sugli spalti e supera nell’ultimo giro nientemeno che Francesca Lollobrigida.

Onori anche per Alice Sorcionovo del locale team Luna Sport Academy che organizza la manifestazione assieme alla alla Federazione Italiana Sport Rotellistici e al Comune di Senigallia: è lei a trionfare tra le allieve nella 500 metri sprint, sfruttando la conoscenza di ogni angolo della pista di casa.

Per le premiazioni è scesa in pista la giunta comunale di Senigallia: anche il sindaco Massimo Olivetti, il vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Pizzi e l’assessore all’ambiente Elena Campagnolo hanno messo alcune delle medaglie al collo degli numerosi vincitori.

Tutti i risultati e le informazioni sul sito degli Italian Roller Games: www.italianrollergames.it