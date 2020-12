Italian Council, la Rocca Roveresca tra i vincitori della nuova edizione

SENIGALLIA – Il progetto dell’artista Claudia Losi Being There_Oltre il giardino proposto dalla Direzione Regionale Musei Marche per la Rocca Roveresca di Senigallia è tra i vincitori dell’Ambito 1 della nona edizione dell’Italian Council.

L’Italian Council, progetto MiBACT -Direzione Generale Creatività Contemporanea nato nel 2017 per promuovere la produzione, la conoscenza e la diffusione della creazione contemporanea italiana nel campo delle arti visive, diventa più inclusivo con l’apertura alla partecipazione di artisti, curatori, critici, purché supportati da istituzioni culturali, e mira con maggiore forza alla promozione dell’arte italiana nel mondo.

La nuova edizione di Italian Council ha visto una partecipazione straordinaria, con 204 candidature da tutto il mondo, secondo tre linee di intervento: incremento delle pubbliche collezioni (Ambito 1); promozione internazionale di artisti, curatori e critici (Ambito 2); sviluppo dei talenti (Ambito 3).

Claudia Losi indaga il complesso rapporto tra l’uomo e la terra in cui vive e racconta dell’ambiguità della nostra percezione, di come esperienze e memoria del singolo e della collettività trasformano costantemente la definizione del paesaggio. Verranno messe a confronto tre diverse realtà geografiche che poi ospiteranno l’artista: Singapore, città-stato presa a modello di una contemporaneità dove il controllo e la manipolazione della natura sono punto fondativo; Israele, terra in cui l’attenzione all’ambiente assume precisi connotati politici; e, infine, le Marche, regione in cui l’equilibrio tra azione antropica e dato naturale risulta esemplare nel contesto europeo. Partner culturali del progetto sono la Collezione Maramotti, Reggio Emilia, il CIMEC -Centro Interdipartimentale Mente/Cervello -Università degli Studi di Trento, NTU CCA -Centre for Contemporary Art, Singapore (Singapore) e Bezalel Academy of Arts and Design, Gerusalemme (Israele).

Il CIMeC (Università di Trento) e l’Accademia di Urbino sosterranno il progetto tramite laboratori propedeutici alla realizzazione dell’opera finale: un grande arazzo e un libro-opera che entreranno a far parte delle collezioni della Rocca Roveresca di Senigallia in cui il risultato finale delle ricerche di Losi sarà infine presentato presso la Collezione Maramotti.