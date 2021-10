Istituto Panzini in lutto: «Ciao Dario, non ti dimenticheremo»

SENIGALLIA – Istituto Panzini in lutto per la scomparsa dell’ex docente Dario Crippa. In un affettuoso messaggio, tutta la comunità scolastica si stringe al dolore della famiglia del 67enne morto per un malore mentre si trovava in farmacia.

Crippa si è sentito male nella mattinata di sabato a Trecastelli dove l’ex docente, in pensione da solo un anno, viveva. Per il 67enne non c’è stato nulla da fare. Grande il cordoglio nel paese e nell’istituto scolastico senigalliese, dove ha insegnato lettere per anni.

«Il Dipartimento di Lettere e l’I.I.S. Panzini tutto – questo il messaggio diffuso – si stringe forte alla famiglia del caro collega Dario, venuto improvvisamente a mancare lasciandoci costernati e più soli. Non dimenticheremo la sua dedizione al lavoro e la profonda cultura. La nostra speranza, ora, è che il suo animo, che ha affrontato le onde spesse della vita, possa trovare finalmente pace nei porti della quiete celeste».