Irregolarità sulla sicurezza dei lavoratori, sospesa l’attività in un’azienda tessile di Senigallia

SENIGALLIA – Ancora aziende tessili nella maglia dei controlli e ancora numerose irregolarità scovate dalle forze dell’ordine. L’ultimo apposito servizio, in ordine di tempo, è scattato nella giornata di ieri, giovedì 15 giugno, nella zona industriale di Senigallia, in strada della Bruciata.

I controlli interforze sono scattati in una azienda tessile gestita da un imprenditore cinese e dove lavorano vari connazionali. Durante le attività sono emerse numerose irregolarità riguardanti la sicurezza dei lavoratori, motivo per cui il responsabile dell’azienda è stato denunciato ed è stata sospesa l’attività lavorativa.

I lavoratori, tutti regolarmente assunti, non potranno accedere nel laboratorio tessile ed usare i macchinari fino a che non saranno sanate le criticità riscontrate. Ulteriori accertamenti sono in corso su altri aspetti emersi durante il controllo a cui hanno preso parte – in piena collaborazione tra i vari corpi – i carabinieri della compagnia di Senigallia, i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) e del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas), gli ispettori del lavoro di ancona, l’ASP, la polizia locale e la guardia di finanza di Senigallia.