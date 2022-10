Investito dal furgone del collega, incidente choc in autostrada A14

SENIGALLIA – Gravissimo infortunio sul lavoro questa mattina verso le 8,30 lungo l’autostrada A14 in direzione nord tra i caselli di Montemarciano e Senigallia. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembra che un operaio sia stato investito dal furgone condotto da un collega mentre la ditta stava eseguendo dei lavori di sfalcio del verde a bordo strada. Sulla dinamica stanno lavorando gli agenti della Polizia autostradale di Fano intervenuta sul posto. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei colleghi e avviato le indagini. Il ferito, un operaio 31enne originario di Nola, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso di massima gravità. Sarebbe stato travolto da un collega (36 anni, marocchino) che guidava il furgone e stava eseguendo una manovra di retromarcia. Nell’immediatezza dell’incidente, il conducente del furgone per lo choc ha avuto un malore e anche lui è stato portato in ospedale. Le condizioni del 31enne sono molto gravi, tanto che i medici si sono riservati la prognosi. Disagi alla circolazione stradale.