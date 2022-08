Investita in bici dal trenino turistico, grave incidente a Senigallia

Portata in ospedale in codice rosso sono serie le sue condizioni ma non versa in pericolo di vita: accertamenti in corso da parte della Polizia Stradale

SENIGALLIA – Investita dal trenino turistico mentre era in bicicletta. È accaduto nella prima serata di sabato 6 agosto in via Giordano Bruno dove una donna è rimasta seriamente ferita nell’incidente stradale.

Inizialmente le condizioni della vittima sembravano molto gravi: sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha trasportato la donna in ospedale in codice rosso.

Sono stati condotti dalla Polizia stradale di Senigallia i rilievi dell’incidente avvenuto davanti al Mc Donald’s e che ha suscitato la curiosità di numerosi passanti.

In seguito si è saputo che la donna, una 60enne, non versa in pericolo di vita: ha riportato lesioni serie, la frattura del bacino e un trauma cranico.