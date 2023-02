Investita da un’auto a Barbara, giovane corinaldese in prognosi riservata

BARBARA – Due comunità sono preoccupate per le condizioni di una giovanissima studentessa che ieri pomeriggio, 2 febbraio, è stata investita da un’auto a Barbara. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18 in via Kennedy, la strada che porta in centro paese: qui una Volkswagen Polo ha urtato la corinaldese, classe 2009, facendola cadere rovinosamente a terra dopo qualche metro.

Sul posto, oltre ai testimoni, sono giunti immediatamente i soccorsi sanitari: data l’elevata gravità della situazione è stato disposto il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per le cure del caso. Ha riportato importanti lesioni e si trova attualmente in prognosi riservata nella rianimazione pediatrica dell’ospedale Salesi, sempre ad Ancona.

La dinamica dell’investimento è al vaglio dei carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze di chi ha visto la scena per poter ricostruire l’accaduto. La 20enne di Ostra alla guida dell’auto sembra che non si sia accorta della 13enne di Corinaldo che stava attraversando la strada, forse a causa del buio: dai primi accertamenti la conducente non guidava sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.