Investimento a Senigallia, 46enne in ospedale

SENIGALLIA – Attraversa la strada ma un’auto gli piomba addosso facendolo finire a terra. È avvenuto in mattinata a Senigallia, lungo lo Stradone Misa. Protagonisti dell’investimento sono un 86enne e un 46enne: quest’ultimo è stato ricoverato al vicino ospedale.

L’investimento del pedone 46enne è avvenuto intorno alle 9:30. Sul posto si sono portate un’ambulanza del 118 e la Polizia Locale di Senigallia, intervenuta per il rilievo del sinistro stradale in via Stradone Misa, all’intersezione con via Metauro.

La dinamica dell’investimento è al vaglio della Polizia Locale ma di sicuro c’è che una Peugeot condotta da un senigalliese di 86 anni ha travolto un uomo di 46 anni che stava attraversando la strada sul passaggio pedonale. Il pedone è stato poi trasportato al vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia per le cure del caso.