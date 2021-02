Interrogazione in Regione sull’erosione costiera a Marina di Montemarciano

ANCONA – La tutela del territorio e delle infrastrutture e, in particolare, l’erosione costiera a Marina di Montemarciano tornano al centro del dibattito politico regionale. Se ne discuterà durante la seduta assembleare regionale di martedì 16 febbraio grazie alla consigliera pentastellata Marta Ruggeri.

È lei infatti ad aver presentato lo scorso 5 febbraio l’interrogazione n. 87 “Erosione costiera del litorale di Marina di Montemarciano – Richiesta di interventi urgenti”. Nel testo presentato dalla consigliera Ruggeri non solo si ricorda che la tutela della costa è un «impegno imprescindibile a cui tutte le istituzioni non possono più sottrarsi» ma anche che l’ambiente costiero è un «sistema altamente dinamico».

Ruggeri cita per esempio proprio il territorio di Marina di Montemarciano in cui, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio scorsa, si è verificata l’ennesima mareggiata che ha travolto i blocchi di cemento messi a protezione di alcuni locali. Danni che sono proseguiti anche nei giorni successivi.

«Ormai da diversi anni, ogni volta che si verifica una mareggiata, il litorale costiero di Marina di Montemarciano ne risulta fortemente danneggiato – spiega Marta Ruggeri – con pesanti danni alle attività economiche ed alle abitazioni private ivi presenti; è indispensabile procedere alla realizzazione di interventi strutturali che producano risultati soddisfacenti nella difesa dall’erosione costiera, determinando impatti ambientali sostenibili nel medio-lungo periodo».

Se infatti è già in previsione che entro il 2022 siano realizzate le opere a difesa della fascia costiera grazie al maxi progetto da quasi 12 milioni di euro, c’è da lavorare per tutelare ciò che attualmente rimane della spiaggia colpita dall’erosione costiera, in attesa dei grandi interventi che si spera siano definitivi.

Per questo Marta Ruggeri chiede alla giunta regionale, guidata dal presidente Acquaroli, che intenzioni ha per «prendere provvedimenti nel più breve tempo possibile per risolvere l’annosa situazione che da anni affligge il litorale costiero. Io mi auguro che ci diano delle risposte, anche perché il fenomeno interessa anche altri territori come Fano».

La seduta si svolgerà senza pubblico, ma sarà possibile seguirla via web all’indirizzo https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live.