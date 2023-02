Senigallia, nella scuola d’inglese gli studenti sono anche docenti

SENIGALLIA – Studenti che si trasformano in docenti per insegnare la lingua inglese ai “colleghi” più piccoli. Così si trasforma l’alternanza scuola lavoro, oggi Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) all’Istituto comprensivo Senigallia sud-Belardi che ha attivato una particolare collaborazione con il liceo Medi di Senigallia.

Una volta a settimana ai ragazzi dei plessi della scuola primaria Leopardi e della secondaria di primo grado Belardi verranno proposte attività di CLIL (si tratta di una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera) in tutte le materie curricolari. Una full immersion in lingua inglese che favorirà nei ragazzi la capacità di ascolto e l’acquisizione di tanti nuovi vocaboli, permetterà di usare la lingua in un lungo contesto risultando così più motivante.

Si concretizza così una progettualità Senigallia Sud for English su cui la dirigente dell’istituto comprensivo ha puntato molto nell’ambito dell’offerta formativa proposta agli alunni. In loro si potrà favorire così un maggior coinvolgimento che li porterà sempre più a familiarizzare con questa lingua che è ormai una delle conoscenze fondamentali per il curriculum di ogni studente.

Tutto questo avverrà grazie agli studenti di due classi del liceo linguistico Medi che diverranno quindi per una mattina a settimana veri e propri insegnanti per i “colleghi” più giovani. Per i ragazzi delle superiori sarà un’occasione per sperimentare tecniche di insegnamento, capacità relazionali, problem solving stando a contatto con alunni e classi dove affiancheranno i docenti. Questo percorso si arricchisce di una formazione interna volta ad un approfondimento della lingua inglese, da quest’anno rivolta a tutti i docenti, che permetterà e favorirà esperienze di CLIL alla primaria e secondaria e l’introduzione dell’inglese all’infanzia.