Infrastrutture, Senigallia rivede la sagoma del ponte II Giugno

SENIGALLIA – Ieri la posa della prima trave, oggi quella per la seconda barra di sostegno. Sono le operazioni per la realizzazione del nuovo ponte II Giugno che verrà varato in giornata ma che verrà collaudato e aperto al transito solo dopo le festività natalizie. Come anticipato da Centropagina.it non sarà ancora possibile quindi avere la nuova infrastruttura che collega via Carducci e il rione Porto con il corso II Giugno e il resto del centro storico. Le due zone erano separate da ottobre.

Troppo lungo infatti lo stop di due settimane per il rinvenimento degli 11 ordigni bellici della seconda guerra mondiale per poter recuperare il tempo perso e avere il ponte II Giugno per natale. E questo nonostante gli sforzi degli operai del Consorzio di bonifica delle Marche che hanno lavorato anche nel weekend per rimettersi in linea coi tempi. Sarebbe stato sicuramente entusiasmante per tutta la città, residenti e commercianti in primis che stanno subendo un ulteriore disagio dalla presenza prolungata del cantiere, ma ci si dovrà accontentare del prossimo mese.

Prima l’infrastruttura dovrà essere correttamente ultimata con i “dettagli” finali: dalle balaustre che richiameranno il vecchio ponte all’asfaltatura mentre i sottoservizi sono già stati spostati e attaccati alle nuove travi. Sarà quindi solo a gennaio che l’opera potrà venire collaudata. Il sindaco Massimo Olivetti su questo punto ha chiesto proprio che non ci siano fughe in avanti ma che tutto avvenga in piena sicurezza.

Limitati però intanto i disagi per quanto riguarda i parcheggi (con quattro sole giornate di chiusura totale dell’area), la viabilità in centro storico e il mercato cittadino che si è svolto regolarmente. Per accelerare i tempi si sarebbe dovuto rinunciare anche a questi piccoli vantaggi, utilizzando una gru ancora più grossa che avrebbe impegnato tutta l’area, cosa che l’amministrazione comunale non ha voluto per non appesantire la condizione di chi vive e lavora in zona.