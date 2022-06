Infortunio sul lavoro a Ostra Vetere, giovane finisce a Torrette

Ferito in modo serio a un braccio, un operaio 30enne si trova all'ospedale regionale in prognosi riservata

OSTRA VETERE – Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato in tarda mattinata a un operaio che si trovava all’interno di una ditta del posto. Stava lavorando nei pressi di un macchinario quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ferito gravemente a un braccio.

Immediatamente è stato soccorso dal personale interno, che ha dato anche l’allarme al 112: sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

Il giovane, circa 30 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale a Torrette di Ancona per le cure: è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente versa in prognosi riservata ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.