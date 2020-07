Infortunio sul lavoro, operaio di Ostra Vetere finisce a Torrette

OSTRA VETERE – Un grave infortunio sul lavoro è occorso ieri pomeriggio, 17 luglio, a un operaio a Ostra Vetere. L’uomo è stato colpito dallo sportello di un mezzo pesante durante una manovra, ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Immediata la chiamata al 118.

Al deposito dove è avvenuto l’infortunio si sono portati prima un’ambulanza e i carabinieri, poi è intervenuta anche l’eliambulanza per il trasporto dell’uomo all’ospedale regionale di Torrette dove era in prognosi riservata, seppur non in pericolo di vita.

I militari di Ostra Vetere e gli ispettori del lavoro hanno voluto fare luce sull’infortunio studiando la dinamica dell’operazione all’interno del deposito, dove l’attività è rimasta sospesa per qualche ora.