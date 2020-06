Anche il comune di Montemarciano approda su whatsapp

Attivato un canale per ricevere le informazioni di pubblica utilità o emergenze, scadenze, modifiche alla viabilità, iniziative culturali ed eventi nel territorio comunale. Ecco come registrarsi

MONTEMARCIANO – La tecnologia ci viene spesso in aiuto per comunicare, efficacemente e più velocemente, centinaia di informazioni ogni anno. Proprio contro il rischio di una sovrabbondanza di notizie, a volte non verificate, il Comune di Montemarciano ha deciso di attivare un canale whatsapp per comunicare con i propri cittadini, sulla scia di quanto fatto da altri enti locali della zona, come Corinaldo e Serra de’ Conti, solo per citare le vallate del Misa e del Nevola.

Il servizio è attivo dalla scorsa settimana, 8 giugno, e possono utilizzarlo i cittadini, anche non residenti, che intendono ricevere informazioni di pubblica utilità, scadenze comunali, modifiche alla viabilità, stati di emergenza, iniziative ed eventi in programma nel territorio di Montemarciano. Già oltre 200 gli utenti che hanno in pochi giorni attivato il servizio.

Praticamente tutti siamo in possesso di uno smartphone in cui sia installata la nota applicazione di messaggistica istantanea dall’icona verde: proprio sfruttando tale tecnologia, dal municipio di Montemarciano verranno diffuse, in modo assolutamente gratuito (l’unico costo è quello personale della connessione a internet), notizie riguardanti i vari settori della vita amministrativa, culturale e politica del territorio. I messaggi verranno inviati in modalità broadcast, quindi senza possibilità per i singoli utenti di vedere o controllare i contatti altrui.

Per registrarsi al servizio basterà prima leggersi il regolamento (disponibile a questo link) e accettarlo, poi salvare sulla propria rubrica il numero di telefono 351/9519363 a cui si dovrà mandare un messaggio su whatsapp con il seguente testo: “Regolamento ok, attiva”. In qualsiasi momento l’utente potrà cancellarsi dalla lista con un semplice messaggio di rinuncia allo stesso numero 351/9519363 con scritto “Disattiva”.

Il servizio permette solo di ricevere messaggi informativi dal Comune ma non consente ai cittadini di comunicare con l’amministrazione comunale. Il numero non risponde a messaggi o telefonate. Per qualsiasi comunicazione del cittadino verso il Comune restano pertanto confermati i canali tradizionali: appuntamento, telefono e posta elettronica.

Stesso servizio attivato oltre un anno fa dal comune di Corinaldo: è stato creato il canale “InformAttiva Corinaldo” a cui è possibile unirsi scrivendo “ok” al 338 302 1454.

Il numero per ricevere informazioni in tempo reale sui principali eventi e manifestazioni sul comune di Serra De’ Conti, bandi, avvisi e comunicazioni di Protezione Civile (emergenze, allerte) è invece 371 462 3241: basterà mandare un messaggio con scritto “Iscrivimi” dopo aver come sempre registrato il numero nella propria rubrica. Privacy a questo link: http://www.comune.serradeconti.an.it/Engine/RAServePG.php/P/4522100P0100/M/2500100P0101.