Indagini strutturali al ponte sopra via Dogana Vecchia, a Senigallia

Istituite modifiche alla viabilità cittadina per consentire l'esecuzione di alcuni accertamenti sull'infrastruttura di via Sanzio: ecco quali

SENIGALLIA – Anche il ponte su via Dogana Vecchia finisce al centro di indagini strutturali. Per la giornata di domani, 7 settembre, è infatti prevista l’esecuzione di alcuni accertamenti sullo stato di conservazione delle strutture del ponte di via Sanzio che sovrasta via Dogana Vecchia. Lo scopo è quello di capire qual è lo stato del ponticino, percorso quotidianamente da centinaia e centinaia di mezzi, anche pesanti, per poi procedere a un intervento di risanamento conservativo.

A procedere sarà una ditta anconetana che dovrà effettuare dei carotaggi sulla sede stradale, rendendo quindi necessario prevedere modifiche alla circolazione stradale e alla viabilità cittadina. Con l’ordinanza n. 410 di oggi, martedì 6 settembre, è stato istituito il senso unico alternato su via R. Sanzio e, a seguire, la chiusura di via Dogana Vecchia nel tratto sottostante il ponte per eseguire le prove sulla struttura portante.

Per non chiudere alla circolazione la statale Adriatica, che è a doppio senso di circolazione con una sola corsia per ciascun senso di marcia, ma per poter al contempo procedere con i lavori, verrà quindi dalle ore 8 alle ore 18 del giorno 7 settembre 2022 istituito il senso unico alternato di circolazione su via R. Sanzio: movieri o semafori regoleranno dunque il traffico nel tratto compreso dall’intersezione con la bretella di collegamento tra via R. Sanzio e via Dogana Vecchia per 50 metri in direzione nord; al contempo verranno chiuse al transito la bretella di collegamento tra via R. Sanzio e via Dogana Vecchia e la stessa via Dogana Vecchia nel tratto dal piazzale Cairoli al piazzale Rosi.