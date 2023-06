SENIGALLIA – Continua a suscitare perplessità e ad attirarsi critiche lo stato di incuria che molte persone hanno notato in città. Situazione che non dovrebbe verificarsi dato l’avvio della stagione estiva, con l’arrivo dei turisti e l’inizio delle grandi manifestazioni. Eppure a sollevare il tema è intervenuta anche la consigliera di Vola Senigallia Stefania Pagani per puntualizzare come l’opera dell’amministrazione comunale lasci ancora un po’ a desiderare.

Nei giorni scorsi era arrivato l’annuncio di un evento che porterà a novembre 2023 a Senigallia promotori di viaggi e turismo dagli Stati Uniti per promuovere il turismo dall’America. Per l’occasione è stato fatto un sopralluogo ma chissà, si domanda la consigliera Pagani, se gli «organizzatori americani sono stati anche accompagnati a vedere lo stato di abbandono in cui versano i Giardini Morandi? O lo stato di scarsa manutenzione del verde dell’area portuale? Per non parlare della “cura” con cui è tenuto il nostro punto informativo turistico (IAT)».

Segnalata da cittadini e imprenditori la scarsa cura del verde sul lungomare di Senigallia

Al centro della questione non c’è solo la cura del verde – seppur importante, date le segnalazioni di molti cittadini e degli stessi imprenditori balneari – né la semplice manutenzione di alcune zone più che di altre: a mancare è proprio un concetto di strategia per la promozione turistica, secondo l’opposizione.

«Spiace davvero che a stagione turistica ormai molto avanzata la nostra città si presenti in questo stato di abbandono – continua Stefania Pagani. Sembra una città ormai piegata e rassegnata senza alcuna strategia di sviluppo turistico».

«Dopo tre anni dall’insediamento della nuova giunta, quella, a loro dire, del rinnovamento e del cambiamento, siamo ancora ai proclami roboanti da campagna elettorale senza alcun riscontro all’atto pratico. Ora – conclude la capogruppo di VS – con pazienza speriamo di vedere già dal prossimo anno i tanti turisti che arriveranno dagli Stati Uniti».