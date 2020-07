SENIGALLIA – L’avvocatessa pesarese sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, Lucia Annibali, e Carmelo Calì, senigalliese, il cugino di Marianna Manduca uccisa dal marito nel 2007 a Palagonia (Catania), sono gli ospiti dell’incontro sui diritti delle donne, sulla parità di genere e sulla protezione dei bambini segnati dalle drammatiche vicende familiari che si terrà stasera, domenica 26 luglio al circolo Acli a Roncitelli di Senigallia.

Il dibattito, promosso da Italia Viva a sostegno della candidatura di Gennaro Campanile, avrà inizio alle ore 21 per parlare di quei crimini di odio e di violenza di genere che da tempo riempiono ormai le cronache quotidiane e contro cui si sta creando una rete di relazioni, strutture, progetti e azioni.

Di questo parlerà Lucia Annibali, deputata e componente della commissione giustizia, promotrice di un emendamento al decreto rilancio per il sostegno alle donne vittime di violenza economica. «Tre milioni di euro per un reddito di libertà che accompagnerà le donne nel loro percorso di autonomia e di affrancamento dall’esperienza di violenza. Spesso le donne infatti oltre alla violenza fisica e psicologica subiscono altre forme di violenza attraverso ricatti di denaro che pongono loro e i loro figli in condizioni di dipendenza economica».

La stessa Annibali è intervenuta di recente nel dibattito alla Camera per l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulle comunità di tipo familiare che accolgono i minori. Pur non essendoci una vera e propria emergenza, la vicenda di Bibbiano ha messo in luce come servano misure di supporto alla famiglia: «Durante il lockdown purtroppo – ha dichiarato Annibali – le fragilità e le disuguaglianze si sono accresciute, in condizioni drammatiche di isolamento con maggiore esposizione alla violenza domestica».

Carmelo Calì

Alla serata parteciperà anche Carmelo Calì, presidente dell’associazione “Insieme a Marianna onlus”, la realtà nata dopo l’uccisione della cugina e madre di tre figli per mano del marito Saverio Nolfo, nonostante una decina di denunce per minacce e atti persecutori. I figli, dopo essere stati affidati al cugino della mamma, Carmelo e a sua moglie Paola, ora vivono a Senigallia e sono, loro malgrado, al centro di un braccio di ferro con le istituzioni per un risarcimento prima ottenuto e poi richiesto indietro. Sulla vicenda è stato girato, proprio sulla spiaggia di velluto, un film con Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada.