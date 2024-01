Incontri gratuiti e aperti alla città: Senigallia si schiera contro il bullismo

SENIGALLIA – Continua il progetto “Bullo da solo” organizzato dall’Informagiovani del Comune di Senigallia per sensibilizzare i giovani al rispetto verso se stessi e verso gli altri e aumentare la consapevolezza circa le conseguenze delle proprie azioni. Lo fa con una serie di incontri – inizio il 19 gennaio – rivolti agli studenti dei quattro istituti comprensivi della città di Senigallia (la mattina) ma anche a famiglie, personale scolastico e in generale alla cittadinanza (la sera).

Bullismo e cyberbullismo non sono temi estranei alla realtà senigalliese, né tantomeno casi isolati ma comportamenti ostili molto diffusi che hanno portato anche a conseguenze molto gravi. Per questo si è resa necessaria una serie di interventi che nell’ambito locale si è tradotta in una specifica attività inserita nel piano dell’offerta formativa territoriale (poft).

Si inizia venerdì 19 gennaio, alle ore 21 all’auditorium San Rocco di Senigallia con il primo incontro pubblico serale del progetto “Bullo da solo”: il giornalista Luca Pagliari condurrà un viaggio attraverso parole e azioni per far capire l’importanza di ogni atteggiamento, in una serata dal titolo “Look up – Storie oltre il pregiudizio” (aperte le prenotazioni, è necessario compilare il modulo online sul sito ww.informagiovani-senigallia.it). Già quasi 400 alunni e alunne delle scuole secondarie di primo grado di Senigallia hanno partecipato all’incontro con attenzione e partecipazione, ponendo moltissime domande.

Il progetto, che gode del patrocinio dell’ordine degli psicologi della regione Marche, proseguirà sempre all’auditorium San Rocco domenica 4 febbraio, alle ore 18 con l’incontro gratuito su “Bullismo e cyberbullismo: il bullismo visto a 360°”, a cura di Acbs-Associazione contro il bullismo scolastico Vincenzo Vetere; venerdì 16 febbraio alle ore 21: “Crescere nell’era digitale – Approccio medico psicologico”, a cura della psicologa, psicoterapeuta nonché consigliera segretaria dell’ordine degli psicologi delle Marche Federica Guercio e della direttrice dell’unità di pediatria dell’ospedale di Senigallia Cristina Angeletti. Infine, lunedì 26 febbraio alle ore 21 si parlerà de “La rete oscura, rischi e insidie delle nuove tecnologie”, a cura della Polizia postale.

Per informazioni: numero verde 800 211212 Informagiovani Comune di Senigallia.