Incontri elettorali, parata di big per i candidati di Senigallia

SENIGALLIA – Con l’approssimarsi della scadenza elettorale, si moltiplicano gli appuntamenti e i partiti, liste e movimenti calano i propri assi. Dopo gli incontri con Matteo Salvini, Matteo Renzi, David Sassoli, Pietro Bartolo, Francesco Lollobrigida, Emma Bonino, Magdi Allam ed Elly Schlein, sulla spiaggia di velluto interverranno ancora Piero Fassino, Alessandra Clemente, Vasco Errani e Maurizio Gasparri.

I primi cinque esponenti politici sono stati a Senigallia nelle settimane scorse per ribadire le potenzialità dei progetti elettorali e dei candidati a sindaco Olivetti, Campanile e Volpini; la rappresentante di +Europa era in collegamento con le liste locali a sostegno di Gennaro Campanile sabato 12 settembre, presso il circolo Arci Vallone. La senatrice 72enne si è prima però concentrata sul “no” al referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari: «riduce la rappresentanza dei cittadini senza risparmi rilevanti e senza un’idea chiara di quella che dovrebbe essere la legge elettorale: non si rimuovono le travi portanti al piano terra di un edificio – ha dichiarato Emma Bonino – senza pensare alla stabilità dell’intera struttura» ha detto.

Emma Bonino in collegamento con i rappresentanti di + Europa a Senigallia

Visita a Senigallia anche per la vicepresidente della Regione Emilia Romagna: Mentre Bonaccini ha incontrato Mangialardi, la vice Elly Schlein ha domenica 13 parlato con il candidato a sindaco Fabrizio Volpini dei temi e della strategia che accomuna i due esponenti e le due regioni. «Un grande onore la sua visita. Assonanza di idee, visione politica sensibilità!» ha commentato entusiasta il medico senigalliese.

Sempre a sostegno del medico, ex assessore e presidente della commissione regionale sanità Volpini nonché al candidato a presidente della Regione Maurizio Mangialardi, interverrà il senatore Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia Romagna. L’incontro si terrà oggi, martedì 15 settembre, alle 18:15 in piazza Roma. L’evento, promosso dalla lista regionale “Marche Coraggiose”, vedrà intervenire anche il consigliere regionale Gianluca Busilacchi e il candidato al consiglio comunale Mauro Gregorini, Diritti al Futuro.

Vasco Errani

Sempre oggi, martedì 15 settembre, alle ore 21 sarà a Senigallia Maurizio Gasparri. Il senatore incontrerà il candidato al consiglio regionale Roberto Paradisi, e parlerà in aula consiliare di sicurezza, di tutela per coloro che reagiscono alle aggressioni, di diritto alla difesa. Tra le proposte, c’è anche un disegno di legge che prevede, tra le altre cose, il rimborso da parte della Regione Marche delle spese legali per chi si difende da un aggressione criminale anche in caso di condanna per eccesso colposo di legittima difesa. All’incontro parteciperanno anche altri rappresentanti di Forza Italia di Senigallia.

Mercoledì 16 settembre, alle ore 18, incontro di chiusura della campagna elettorale di Giorgia Fabri, assessore di Corinaldo nonché candidata al consiglio regionale delle Marche. L’iniziativa si terrà alle ore 18 all’auditorium San Rocco e vedrà la partecipazione dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente e dello scrittore, attore e regista teatrale Alessandro Gallo.

Infine anche l’onorevole Piero Fassino, presidente della commissione esteri della Camera, membro della direzione Pd e della presidenza del Pse, tornerà a Senigallia. Il centrosinistra cala un altro dei suoi assi per sostenere la candidatura di Maurizio Mangialardi a presidente della Regione e di Fabrizio Volpini, a sindaco di Senigallia. Tra i temi di cui si discuterà giovedì 17 settembre, alle ore 18, in piazza Roma (o in caso di cattivo tempo alla chiesa dei Cancelli) ci sono la politica estera europea, i flussi migratori, il sostegno all’Italia da parte degli altri paesi della comunità internazionale.