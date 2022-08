Due incidenti a Senigallia e Montemarciano, scooteristi in ospedale

SENIGALLIA – Sono due gli scooteristi rimasti feriti in altrettanti episodi avvenuti sulla spiaggia di velluto e nella vicina Montemarciano entrambi nella serata di ieri, 24 agosto.

Il primo si è registrato poco dopo le 21 a Senigallia, sul lungomare Alighieri all’altezza del civico 26: i due mezzi coinvolti circolavano nella stessa direzione ma, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, si sono scontrati: illeso un senigalliese di 43 anni, mentre una 48enne del posto è dovuta ricorrere alle cure mediche: non versa in gravi condizioni.

Altro scooterista rimasto ferito è un giovane di Montemarciano: nella tarda serata, intorno alle 22:30, mentre guidava un ciclomotore si è scontrato con un’automobile a un incrocio di via Brecciata, zona Gabella. L’impatto in questo caso è stato più violento, facendo sbalzare il 32enne a terra. Per le lesioni riportate il centauro è stato soccorso e trasportato all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. Illesa invece la 28enne di Montemarciano alla guida dell’altro mezzo. I rilievi sono stati condotti dai Carabinieri che stanno appurando la dinamica del sinistro.