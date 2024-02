Incidente stradale a Trecastelli: persona estratta dalla vettura grazie ai vigili del fuoco

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari e la polizia locale per i rilievi del caso. L'incidente in via Annunziata

TRECASTELLI – I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 9 di questa mattina, venerdì 16 febbraio, in via Annunziata a Trecastelli per un incidente stradale tra un’auto e un autocarro.

La squadra dei vigili del fuoco di Senigallia intervenuta, ha estratto la persona alla guida della vettura affidandola alle cure dei sanitari del 118 e messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Sul posto la polizia locale per i rilievi.