Ancora un incidente sulla provinciale Arceviese, altri feriti a Borgo Bicchia

SENIGALLIA – Ennesimo incidente sulla provinciale Arceviese all’ingresso della zona artigianale di Borgo Bicchia. Il sinistro è avvenuto questa mattina, 26 maggio, in un punto già teatro di numerosi scontri, l’ultimo dei quali fatale a un motociclista. Quello di stamattina, per fortuna, non ha causato decessi ma è stata allertata l’eliambulanza per il trasporto a Torrette di uno dei coinvolti.

L’incidente sulla provinciale Arceviese si è verificato poco dopo le ore 9, all’incrocio con la strada di S.Gaudenzio: si sono scontrate due vetture, una delle quali danneggiata frontalmente, e l’altra sul fianco destro. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono intervenuti sul posto con due ambulanze per le prime cure ai feriti, mentre è stata fatta alzare in volo anche l’eliambulanza da Torrette. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

Una delle due auto coinvolte nell’L’incidente sulla provinciale Arceviese a Borgo Bicchia di Senigallia

Non è il primo episodio di cronaca che si verifica a Borgo Bicchia. Nel solo mese di maggio sono stati tre i sinistri. Martedì 18, a pochi metri di distanza, vi ha perso la vita un motociclista, Marco Cesaroni; lunedì 10 maggio, altro incidente sulla provinciale Arceviese con tre auto coinvolte: in una viaggiavano padre e figlio, entrambi feriti in modo serio e trasportati in ospedale. Un tratto dunque sul quale iniziare a riflettere con decisione come intervenire per risolvere le criticità legate alla pericolosità dell’incrocio.

Notizia in aggiornamento