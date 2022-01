Incidente stradale a Serra de’ Conti: giovane esce di strada e finisce all’ospedale

SERRA DE’ CONTI – Violento impatto quello che ha scosso la mattinata di oggi – 20 gennaio – sulla provinciale che collega tutta la valmisa. Un’automobile, poco prima delle ore 8, è uscita di strada finendo contro la recinzione di un’abitazione situata lungo la SP 360 “Arceviese”. A bordo un giovane che ha fatto tutto da solo.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada: l’impatto è stato forte, tanto che inizialmente sembrava trattarsi di un gravissimo incidente. Per fortuna, invece, le cose si sono ridimensionate: l’intervento degli operatori sanitari ha permesso di prestare le prime cure al ragazzo, trasportato poi all’ospedale di Senigallia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento, dati gli ingenti danni. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale.