Incidente stradale a Senigallia, auto si ribalta in zona Cesanella

SENIGALLIA – Ferite lievi ma tanta paura per l’incidente che si è verificato questa mattina a Senigallia, zona Cesanella, dove un’auto si è ribaltata dopo l’impatto con un’altra vettura. Il sinistro è avvenuto questa mattina, alle ore 10 circa, all’incrocio fra via Cimabue e via Lippi.

Qui si sono scontrate infatti, per cause ancora in fase di accertamento, un’Alfa Romeo Mito e una Fiat Panda: a bordo del primo mezzo c’era una giovane jesina di 29 anni, illesa, mentre sull’utilitaria una signora 65enne di San Costanzo, ha riportato alcune ferite.

È stata proprio quest’ultima ad avere la peggio con l’auto che si è ribaltata rimanendo poi su un fianco.Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la scena, sia il personale sanitario per prestare i soccorsi ai conducenti. I rilievi sono stati condotti dalla Polizia Locale senigalliese che ha gestito anche le ripercussioni, fortunatamente lievi, sul traffico cittadino.