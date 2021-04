SENIGALLIA – Prima il contatto tra una macchina e un mezzo pesante, poi l’uscita di strada di quest’ultimo infine la fuoriuscita di parte del materiale trasportato. Questo è quanto avvenuto poco fa lungo la strada provinciale Corinaldese (sp. 12), dove si è registrato un incidente stradale che ha coinvolto un’autocisterna.

Il contatto tra i due mezzi è avvenuto per fortuna in maniera lieve, una strisciata riportano i vigili del fuoco: l’autista dell’autocisterna, però, subito dopo ha perso il controllo del veicolo finendo nel fosso adiacente alla carreggiata per poi ribaltarsi.

Fortunatamente i due conducenti sono illesi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e tecnici Arpam, l’agenzia regionale per la protezione ambientale: dall’autocisterna è fuoriuscito del percolato e si stanno valutando i possibili rischi di inquinamento dell’area.

Al momento l’intervento è in corso: è arrivata un’altra autocisterna per poter trasferire il contenuto prima che il mezzo possa essere rimesso in carreggiata, evitando così che un altro spostamento favorisca altre perdite. Per consentire le operazioni dei vigili del fuoco la strada è stata interdetta al traffico.