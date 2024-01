Incidente stradale a Ostra Vetere: auto distrutte, un ferito

Un violento impatto si è verificato lungo la strada provinciale 360 Arceviese, strada chiusa per quasi due ore per permettere soccorsi, rilievi e rimozione dei mezzi

OSTRA VETERE – Violento incidente stradale quello avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 23 gennaio, lungo la provinciale 360 “Arceviese”. Due auto hanno impattato semi frontalmente all’altezza dell’intersezione per contrada Marocco, causando il ferimento di uno dei due conducenti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari per le cure di primo soccorso e poi per il trasporto all’ospedale di Senigallia di un 22enne di Ostra Vetere che viaggiava su un’Audi A6 e che ha avuto la peggio; illeso l’altro conducente, un 63enne di Arcevia a bordo di una Mercedes Classe A.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia, per la messa in sicurezza della scena dell’incidente e dei veicoli; e la polizia locale dell’Unione dei comuni “Le terre della marca senone” per i rilievi del caso. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti che sembra possano disporre anche di alcune immagini prese da un impianto di videosorveglianza della zona.

La strada è rimasta chiusa al traffico dalle 11:20 fino alle 12:50 per consentire soccorsi, rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati: importanti le ripercussioni sul traffico.