Incidente stradale a Serra De Conti, una giovane ferita

Incidente stradale a Serra de’ Conti, ieri pomeriggio 28 giugno. Coinvolta una sola autovettura, una Citroën C3, condotta da una giovane donna, che è uscita di strada finendo nel campo sottostante, lungo l’Arceviese.

Sul luogo sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia, con una squadra che ha messo in sicurezza l’auto coinvolta; sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la conducente all’ospedale di Senigallia.

Le condizioni della ragazza non sarebbero gravi ma inizialmente si è temuto il peggio e per questo si è alzata in volo anche l’eliambulanza dall’ospedale regionale di Torrette, poi tornata in sede senza la persona ferita.