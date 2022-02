Incidente a Serra de’ Conti, furgone finisce contro un albero: muore un giovane

Grave sinistro stradale in via Fornace, dove un minorenne ha perso la vita dopo l'impatto con una pianta: alla guida un 37enne del fermano

SERRA DE’ CONTI – Gravissimo incidente stradale quello registrato nella mattinata di oggi, lunedì 14 febbraio, in via Fornace. Tutto è avvenuto poco prima di mezzogiorno, quando è scattato l’allarme per un mezzo andato fuori strada e finito in un campo adiacente, terminando la corsa contro una pianta.

Sul furgone Ford Transit viaggiavano due persone del fermano. Alla guida, un 37enne operaio di una ditta di termoidraulica: è stato lui a perdere il controllo del mezzo. Ancora in fase di accertamento le cause del sinistro. Sul lato passeggero, un 17enne che ha avuto la peggio nell’incidente.

Il mezzo dopo essere finito lato strada, si è accartocciato contro la pianta, senza lasciare scampo al giovane. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno effettuato le manovre di primo soccorso all’infortunato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Arcevia e portato in eliambulanza a Torrette di Ancona. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri di Serra de’ Conti, che stanno conducendo i rilievi, e la Polizia Municipale, di supporto per la viabilità.