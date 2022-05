Incidente in via Capanna, anziano ciclista in prognosi riservata

Grave sinistro tra una bicicletta e una moto, all'incrocio con via Di Vittorio: 77enne finisce all'ospedale regionale in eliambulanza

SENIGALLIA – Grave incidente quello avvenuto nella mattinata di oggi, 4 maggio, in via Capanna. Un ciclista è stato sbalzato a terra dopo l’impatto con un motociclo, poco prima di mezzogiorno.

L’incidente stradale si è verificato all’incrocio tra via Capanna e via Di Vittorio, che consente l’accesso all’area del circolo omonimo. Un 77enne, residente a Senigallia, era in sella alla propria bicicletta quando è avvenuto il sinistro con una moto Honda, guidata da un 19enne sempre di Senigallia, che percorreva via Capanna.

L’impatto ha sbalzato l’anziano ciclista a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e gli agenti della polizia locale. Mentre il 77enne veniva trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona, dove si trova in prognosi riservata, il giovane 19enne – illeso – veniva ascoltato dagli agenti per ricostruire la dinamica.