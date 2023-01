Incidente a Senigallia, anziana ferita allo svincolo della complanare con via Po

Violento l'impatto tra due automobili che hanno riportato ingenti danni ma fortunatamente solo una persona è rimasta ferita in modo non grave

SENIGALLIA – Violento l’impatto e ingenti i danni ai mezzi ma per fortuna si è registrato solo un ferito non grave nel sinistro stradale che si è verificato ieri sera, 27 gennaio, lungo la complanare nord di Senigallia.

Protagoniste dell’incidente una Ford di piccola cilindrata, con a bordo una coppia anziana di Falconara Marittima, si è scontrata con una Fiat Panda, condotta da un 52enne della provincia de L’Aquila, che stava percorrendo la complanare con direzione sud-nord.

Il sinistro è avvenuto verso le 19.30 sulla bretella nord della complanare senigalliese, allo svincolo con via Po, dove è rimasta ferita in maniera non grave la passeggera 76enne della Ford, che è stata portata all’ospedale di Senigallia. Illesi i due conducenti.

Sul posto si sono portate la pattuglia della Polizia Locale, per il rilievo del sinistro, e la squadra del distaccamento senigalliese dei Vigili del fuoco. A causa dei danni ingenti riportati dai due veicoli si è reso necessario anche l’intervento di due carri attrezzi per liberare la sede stradale.