Incidente sulla provinciale Corinaldese, due automobilisti feriti a Senigallia

Il sinistro è avvenuto in mattinata all'incrocio della Cannella: i conducenti sono stati portati in ospedale, danni ingenti alle vetture

SENIGALLIA – La provinciale Corinaldese è nuovamente teatro di un incidente stradale che ha causato diversi danni e il ferimento di due automobilisti. Il sinistro è avvenuto questa mattina, 27 ottobre, in zona Cannella dove c’è un incrocio pericoloso spesso luogo di scontri tra mezzi.

L’episodio di stamattina è avvenuto intorno alle ore 8:30: secondo quanto riportano i carabinieri di Senigallia, intervenuti per i rilievi, una Bmw X3 che percorreva la Corinaldese si è scontrata con un’Alfa Romeo 156 che da una via laterale si immetteva sulla stessa strada provinciale.

Inevitabile l’impatto che ha distrutto la parte anteriore della Bmw e quella laterale dell’Alfa, causando il ferimento dei due conducenti. Entrambi, un 86enne di Senigallia e un 47enne di Rimini, sono stati portati in ospedale al pronto soccorso cittadino, per le cure: hanno riportato lesioni non gravi.

Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi, anche le ambulanze del 118 per il trasporto in ospedale dei feriti e i vigili del fuoco di Senigallia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.

Disagi al traffico, con una sola corsia rimasta aperta per il tempo necessario alle cure e alla rimozione dei veicoli.