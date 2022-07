Incidente a Ostra Vetere, camion in bilico sulla cancellata di un’abitazione

OSTRA VETERE – L’incrocio a Pongelli è di nuovo teatro di un incidente stradale. Questa volta è avvenuto nel primo pomeriggio un sinistro tra un’auto e un camion, e il mezzo pesante è poi finito fuori strada contro la recinzione di un’abitazione.

L’impatto si è verificato intorno alle ore 16, lungo la sp. 360 Arceviese, all’incrocio che porta poi in centro città, dove c’è il semaforo. A scontrarsi sono stati un veicolo Fiat Panda e un mezzo pesante che trasportava materiali edili e ponteggi. Mentre l’auto danneggiata è rimasta sulla sede stradale con il conducente ferito in modo non grave, il camion è finito contro un’abitazione: il cassone si è letteralmente appoggiato alla recinzione, parte in muratura e parte in ferro; la cabina invece è andata a finire contro un angolo dell’edificio, apparentemente senza gravi danni né conseguenze per la stabilità.

Il mezzo, carico di ponteggi edili che si sono spostati dal cassone rimanendo in bilico, è infine rimasto impossibilitato a muoversi proprio per la pendenza che la strada ha in quel punto dell’incrocio: per recuperarlo c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco e della stessa ditta che è giunta sul posto con un altro mezzo.

La dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Ostra Vetere.