Incidente a Ostra: esce di strada con l’auto, i soccorritori la trovano priva di sensi

OSTRA – Perde il controllo dell’auto ed esce di strada, i soccorritori la trovano svenuta. È quanto avvenuto oggi, 17 marzo, in via Montalboddo, la strada che collega Casine con il centro di Ostra dove si è verificato un incidente stradale intorno all’ora di pranzo.

Erano quasi le ore 13 quando un’automobile, una Fiat Punto condotta da una donna di circa sessant’anni residente in zona, è uscita di strada mentre percorreva la strada provinciale 18 in direzione di Ostra. La vettura si è poi scontrata con la cunetta che affianca la carreggiata fino a fermarsi sulla strada circa venti metri dopo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”: all’arrivo della prima pattuglia, la donna si trovava dentro l’abitacolo della macchina, svenuta e riversa sul sedile del passeggero. Immediata la chiamata al soccorso sanitario: poco prima dell’arrivo della prima ambulanza, la donna ha ripreso fortunatamente conoscenza.

In un secondo momento è arrivata sul posto una seconda ambulanza con il medico a bordo. Dopo le prime cure, la donna, ancora ancora in stato confusionale, è stata trasportata all’ospedale di Senigallia per accertamenti.

Nel frattempo le due pattuglie della Polizia Locale hanno gestito il traffico sull’arteria viaria, mettendo in sicurezza l’area perché i soccorritori non avessero ostacoli o corressero rischi durante le operazioni, e poi effettuato i rilievi dell’incidente le cui cause sono ancora ignote.