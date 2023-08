Incidente in moto, Corinaldo e Senigallia piangono Lorenzo Priori

CORINALDO – Due comunità – Corinaldo e Senigallia – sono in lutto dopo il gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina, 31 luglio, a Trecastelli, in cui ha perso la vita il 44enne, autoriparatore, Lorenzo Priori ed è rimasto ferito un amico coetaneo. Gli accertamenti sono ancora in corso da parte della Polizia locale dell’Unione dei comuni “Le terre della marca senone” che deve ancora ascoltare il passeggero della moto – D.B. le iniziali, anch’egli di 44 anni – di Corinaldo, il conducente 59enne del trattore e alcune testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica del grave sinistro.

Ciò che è confermato dai primi rilievi sul posto è il tamponamento da parte della motocicletta Kawasaki che è andata a sbattere contro il rimorchio di un trattore agricolo lungo via San Bartolo, in località Croce, tra Monterado e Castel Colonna. Il perché però rimane ancora un mistero. È curvilineo il tratto dove si è verificato l’incidente e la prudenza spingerebbe a non accelerare troppo. Ma proprio su questi particolari, fondamentali per ricostruire l’episodio, si stanno concentrando gli inquirenti che attendono di poter parlare innanzitutto con il passeggero della moto.

L’uomo è in questo momento all’ospedale regionale a Torrette di Ancona dove è stato portato dall’eliambulanza a causa delle gravi condizioni: per fortuna non versa in pericolo di vita. Nel frattempo la salma di Priori è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Senigallia, a disposizione dell’autorità giudiziaria: non è stata ancora disposta l’autopsia ma potrebbe esserlo nelle prossime ore per cercare di fornire risposte a un incidente ancora non chiarito.

Intanto dalla Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino arriva il cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Priori. «Era un amico – scrivono il presidente Confartigianato Ancona Graziano Sabbatini, il segretario Marco Pierpaoli e il responsabile del comparto autoriparazione Luca Bocchino – prima ancora che un associato, una persona da anni vicina all’Associazione, anche come dirigente e componente del direttivo degli autoriparatori. Grande il contributo di idee e progetti con il quale ha animato l’Associazione, dimostrando un profondo attaccamento alla nostra realtà e una forte volontà di essere sempre di aiuto e supporto a colleghi e dirigenti. Confartigianato si stringe alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze».