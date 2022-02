Incidente mortale a Serra de’ Conti: identificato il giovane deceduto

Nel grave sinistro stradale in via Cone, il ragazzo è rimasto intrappolato nel mezzo accartocciato contro una pianta, mentre il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo

SERRA DE’ CONTI – È stato identificato il giovane che ha perso la vita oggi,14 febbraio, in un grave incidente stradale avvenuto in via Cone, una strada secondaria nel comune di Serra de’ Conti. Si tratta di Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano, nel fermano: suo il corpo estratto dalle lamiere contorte del furgone che si è schiantato contro un albero dopo essere uscito di strada.

Tutto è avvenuto in pochi istanti: il mezzo, condotto da un 37enne anch’egli del fermano, operaio di una ditta di termoidraulica, è finito nel campo adiacente alla via: la corsa è stata interrotta da una pianta. Il mezzo le si è praticamente accartocciato intorno, stringendo in una morsa letale il giovane, appena 17 anni.

Mentre una squadra di vigili del fuoco lo liberarava dalle lamiere, i soccorritori cercavano di salvare la vita al conducente, sbalzato fuori dal mezzo. Quest’ultimo è stato portato all’ospedale regionale di Ancona, in codice rosso ma non in pericolo di vita, mentre per il giovane veniva dichiarato il decesso. Sul posto anche la polizia locale.

Tutto da accertare l’episodio: ci penseranno i carabinieri della stazione cittadina e della compagnia di Jesi. Tra i fatti da verificare c’è anche il motivo per cui il giovane si trovasse nel mezzo.