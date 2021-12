Incidente mortale sulla Corinaldese, 63enne perde la vita a Senigallia

SENIGALLIA – Incidente stradale mortale quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 12 dicembre sulla provinciale 12 Corinaldese, tra Borgo Catena e le Grazie.

A perdere la vita è stato un 63enne di Senigallia che in sella a uno scooter si è scontrato con un’automobile, i cui occupanti sono rimasti illesi. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Violento l’impatto, con l’uomo scaraventato a terra. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione: purtroppo è stato constatato il decesso da parte degli operatori sanitari del 118.

Sul posto anche polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.