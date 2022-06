Incidente mortale, auto fuori controllo piomba su due ciclisti a Montemarciano

MONTEMARCIANO – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte a Marina. Sono due le persone che hanno perso la vita sul lungomare, travolte da un’auto fuori controllo.

Tutto è avvenuto in pochi attimi, poco dopo la mezzanotte tra giovedì 16 e venerdì 17 giugno: un veicolo Fiat ha investito un uomo e una donna che percorrevano la via in bicicletta. Per loro non c’è stato scampo: le due vittime sono morte praticamente sul colpo.

Illesa la conducente del veicolo che sembra abbia impattato prima con un mezzo in sosta per poi piombare sui due ciclisti, di circa 40 anni, e infine ribaltarsi a lato carreggiata.

Sul posto sono giunte l’ambulanza con gli operatori sanitari per i primi soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno conducendo i rilievi per la tragica morte di due persone.

