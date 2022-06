Incidente a Marina di Montemarciano: auto “vola” nel sottopasso

MONTEMARCIANO – Ha perso il controllo della sua auto, volando letteralmente giù nel sottopasso Buglioni, a Marina di Montemarciano. È successo oggi pomeriggio verso le 15,45. Un boato fortissimo ha attirato l’attenzione di bagnanti e residenti, che hanno visto quell’utilitaria piombare giù e fare un volo di almeno cinque metri prima di atterrare capottata con le ruote all’aria.

Sulle prime si era temuto per le condizioni della donna al volante, una 56enne di Montemarciano, rimasta incastrata nell’abitacolo. Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112 che ha fatto convergere sul posto l’ambulanza dell’Avis pubblica assistenza di Montemarciano, l’automedica del 118 di Falconara, i vigili del fuoco di Senigallia e la polizia locale. I pompieri hanno aiutato la donna a liberarsi dalle lamiere e l’hanno affidata ai sanitari. Era cosciente ma sotto choc per lo spavento. Miracolosamente viva, ha riportato un trauma toracico e al rachide. È stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso, per la dinamica maggiore del sinistro. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.