Incidente sul lungomare di Senigallia, conducente ubriaco: scatta la denuncia

SENIGALLIA – Alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito rimane coinvolto in un incidente sul lungomare di Senigallia. Questo è quanto avvenuto lunedì sera, 19 luglio, all’incrocio tra il lungomare Mameli e via Traversa Cesano: un’intersezione, luogo, in passato, di altri sinistri stradali per via delle ristrette dimensioni ma anche per le svolte troppo veloci da parte di alcuni automobilisti.

Questa volta per fortuna nessuno si è fatto male. Coinvolti nell’incidente i conducenti di un’autovettura Renault Clio, che procedeva sul lungomare con direzione nord-sud, e di una Fiat 500 che, proveniente dal senso opposto di marcia, ha svoltato a sinistra su via Traversa Cesano.

I due uomini alla guida non hanno riportato ferite, come appurato dagli agenti della pattuglia della Polizia locale intervenuti sul posto, intorno alle ore 22. Mentre erano intenti a esaminare la dinamica dell’impatto tra le due auto, gli agenti si sono accorti dell’ubriachezza di uno dei conducenti.

Sono partiti così gli accertamenti dai quali è emerso che a un 47enne di Corinaldo è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 2.00 g/l. Come prima misura gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida; inoltre, verrà denunciato per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.