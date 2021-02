Incidente lungo l’Arceviese, 53enne finisce all’ospedale

SENIGALLIA – Una donna è finita al pronto soccorso dopo l’impatto tra la sua auto e un autoarticolato. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi, 26 febbraio, lungo la strada provinciale Arceviese 360. Sul posto 118 e Polizia locale.

La chiamata ai soccorsi è partita poco dopo le ore 13, per un incidente tra due mezzi lungo la sp. 360 “Arceviese”, in prossimità della rotatoria che conduce alla sp. 12 “Corinaldese”. L’ambulanza e la pattuglia della Polizia locale si sono recate sul posto accertando uno scontro laterale fra un’autovettura Lancia Y e il semirimorchio di un autoarticolato.

I mezzi procedevano in direzioni opposte: l’auto andava verso l’interno, il tir verso Senigallia. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti, si è verificato l’urto che ha causato il ferimento della conducente dell’auto: si tratta di una donna 53enne residente nell’entroterra, trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia per le cure del caso. Illeso il conducente dell’autoarticolato, un 46enne residente nella provincia di Ancona, ascoltato dalla Polizia per la sua versione dei fatti.