Incidente in autostrada A14 a Senigallia, tre feriti

SENIGALLIA – Un violento incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 dicembre, lungo l’autostrada A14 all’altezza di Senigallia. Due vetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate sulla corsia nord, prima del casello di Marotta-Mondolfo.

L’allarme è scattato intorno alle 19:30. Due le automobili coinvolte, delle quali una si è poi ribaltata ed è rimasta sottosopra. A bordo dei due mezzi vi erano tre persone che sono state soccorse dagli operatori sanitari del 112.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia per la messa un sicurezza dell’area e delle vetture incidentate, mentre i rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia autostradale di Fano.