Incidente in auto con la mamma, due sorelline all’ospedale

Le piccole, di 7 e 9 anni, sono rimaste ferite dopo uno scontro all'incrocio tra via Mercantini e viale IV Novembre: una è al nosocomio cittadino, l'altra a Torrette

SENIGALLIA – Due bambine di 7 e 9 anni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 novembre, in via Mercantini, a Senigallia.

Le piccole erano a bordo della Volkswagen Polo condotta dalla mamma, una donna residente a Senigallia, quando l’auto si è scontrata all’incrocio con viale IV Novembre con una Renault Scenic guidata da un’altra donna. Quest’ultima è rimasta illesa, mentre ad avere la peggio nell’incidente in auto sono state le due bambine.

Una delle piccole è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia, mentre la sorella maggiore è stata ricoverata all’ospedale Salesi di Ancona, viste le condizioni più serie in cui versava. Illesa anche un’altra ragazzina di 9 anni che viaggiava con loro.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei vigili urbani di Senigallia, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’incrocio regolato da un impianto semaforico.