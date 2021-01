Incidente frontale a Trecastelli, tre persone all’ospedale di Senigallia

TRECASTELLI – Sono tre le persone ferite nell’incidente avvenuto questa mattina, 25 gennaio, lungo strada della Bruciata, zona Monterado. Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 7:30 e ha visto scontrarsi quasi frontalmente due automobili, delle quali una è poi uscita fuori strada.

Violento l’impatto tra i due mezzi, una Opel e una Fiat, che è stata sbalzata poi nel campo adiacente la strada. A bordo dell’utilitaria viaggiavano due persone, mentre il terzo ferito è il conducente della berlina.

Nessuno dei tre era rimasto incastrato negli abitacoli, nonostante la forza dell’impatto abbia gravemente danneggiato soprattutto il veicolo azzurro. Sono stati portati in ospedale ma non sembra che versino in gravi condizioni, stando alle informazioni che trapelano in questi primi momenti.

Sul luogo dell’incidente si sono recate due ambulanze per soccorrere i feriti, la Polizia stradale per i rilievi del caso, i carabinieri per la gestione della viabilità e i vigili del fuoco che hanno aiutato nei soccorsi e messo in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro.

Notizia in aggiornamento