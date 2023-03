Trasportata d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette dopo il violento incidente stradale avvenuto in via Fiorini a Senigallia

SENIGALLIA – Violento incidente stradale quello avvenuto questa mattina, giovedì 30 marzo, intorno alle ore 12.45 lungo via Fiorini. Coinvolta una signora di Mondolfo di 73 anni che stava percorrendo la strada in direzione Marotta (nord) quando, per cause ancora in corso di accertamenti da parte della Polizia Locale, ha perso il controllo della propria Fiat Panda e ha urtato due alberi posti sulla destra della carreggiata.

A seguito dell’urto l’auto è stata sbalzata dalla parte opposta ed è uscita dalla strada. La conducente è stata trasportata con l’eliambulanza, in codice rosso, all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per le cure del caso. La prognosi è riservata.

La pattuglia della Polizia Locale si trovava a poca distanza per svolgere un servizio di polizia stradale ed è intervenuta immediatamente. Immediato anche l’arrivo di un’ambulanza che stava transitando sulla stessa strada. Scarse le ripercussioni sulla viabilità.