Mette la retro, anzi la prima: l’auto sfonda il muro del parcheggio e vola sulla strada

Incidente in via Costa del Pallone: un veicolo di grossa cilindrata è uscito dall'area di sosta sfondando il muretto di cinta. Tragedia sfiorata, in quel momento non passava nessuno

CORINALDO – Ingrana la marcia, ma anziché la retro mette la prima e la macchina sfonda il muretto. È accaduto a Corinaldo, nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 luglio, dove un anziano conducente ha causato un incidente che solo per fortuna non si è trasformato in tragedia.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 16 di questo pomeriggio: l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, doveva uscire dal parcheggio sotto la porta di ingresso che si trova in fondo alla scalinata del pozzo. Ha per sbaglio selezionato la prima marcia anziché la retro: poi ha accelerato e la grossa berlina della Bmw ha sfondato il muretto di cinta del parcheggio finendo sulla strada sottostante, via Costa del Pallone.

Solo il caso ha voluto che in quel momento non passasse nessuno, né automobilista né ciclista o pedone.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso. Danni ingenti ma per fortuna nessun ferito: solo un grosso spavento.