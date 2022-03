Incidente a Senigallia, ciclista investito in zona Saline

SENIGALLIA – È stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, il ciclista investito in viale dei Gerani a Senigallia nel tardo pomeriggio di oggi, 25 marzo. L’episodio è avvenuto intorno alle 18:30.

L’incidente si è verificato tra una bicicletta e un’automobile che hanno impattato all’altezza della scuola Marchetti. Ad avere la peggio, ovviamente, è stato il ciclista, sbalzato rovinosamente a terra.

Sul posto si sono portati gli operatori sanitari del soccorso e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del sinistro. L’uomo, un 50enne di Senigallia, è stato trasportato d’urgenza al polo ospedaliero regionale per i traumi riportati ma, attualmente, non si conoscono le sue condizioni, né se sia in pericolo di vita.

Illesa la conducente dell’automobile che si è fermata a prestare soccorso.