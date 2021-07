Incidente lungo la Bruciata, si cerca una bambina: poi l’allarme rientra

SENIGALLIA – Perde il controllo dell’auto che si ribalta più volte e finisce all’ospedale. Questo è ciò che è successo a Senigallia, lungo la sp. 19 “Valcesano” – strada della Bruciata, dove si sono vissuti momenti di paura alla ricerca di una bambina scomparsa dal luogo dell’incidente.

L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 17 di oggi, 9 luglio, quando un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale sono intervenute per un incidente stradale. Una Fiat 500 si era infatti ribaltata lungo la Bruciata, zona Cesano di Senigallia. Alla guida un 85enne del posto che, avendo perso il controllo dell’automobile, era finito nell’area verde a lato strada, da tutti conosciuta come “il pioppeto”.

L’intervento della Polizia Locale di Senigallia lungo la Bruciata per l’incidente a un 85enne del posto

All’arrivo del personale di Polizia Locale, l’uomo era in evidente stato confusionale: ha fatto riferimento ad una non meglio precisata “bambina”. A quel punto gli agenti, insieme al personale del 118, si sono messi alacremente alla ricerca della bambina nell’area del sinistro. Una fase molto concitata a cui hanno posto fine attente ricerche, l’intervento di alcuni parenti e un miglior inquadramento dello stato di choc del conducente. Si è riusciti ad escludere con certezza il coinvolgimento nell’incidente di terze persone.

A quel punto è potuta rientrare anche l’eliambulanza che, nel frattempo, era stata fatta alzare in volo per l’eventuale soccorso a minore. Nel frattempo, l’85enne conducente dell’auto è stato accompagnato con un’ambulanza presso il pronto soccorso di Senigallia per le cure del caso.