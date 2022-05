Per cause da accertare il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire nel fosso vicino alla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco

SENIGALLIA – Incidente nella notte (25 maggio) sulla A14 tra Senigallia e Marotta in direzione nord. Per cause da accertare il conducente di un autocarro avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire nel fosso vicino alla carreggiata.

Sul posto i vigili del fuoco di Ancona che hanno provveduto ad estrarre l’autista. L’uomo è stato poi affidato ai sanitari per il trasporto al pronto soccorso. Illesa la persona che viaggiava sullo stesso mezzo.

Sul posto anche la polizia stradale.